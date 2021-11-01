دوت الخليج :- اعلن ذوو الطفلة المفقودة ايه انه تم العثور عليها مساء اليوم السبت بعد فقدان الاتصال بها منذ صباح اليوم .
وكان ذووها فقدوا الاتصال بها منذ صباح اليوم حيث خرجت من المنزل بعلمهم للمشاركة في فعالية ثقافية بصويلح .
وقد تم العثور علها في عمان .
الحمد لله على السلامة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على الطفلة آية المفقودة في عمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.