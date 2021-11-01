العثور على الطفلة آية المفقودة في عمان

دوت الخليج :- اعلن ذوو الطفلة المفقودة ايه انه تم العثور عليها مساء اليوم السبت بعد فقدان الاتصال بها منذ صباح اليوم .

وكان ذووها فقدوا الاتصال بها منذ صباح اليوم حيث خرجت من المنزل بعلمهم للمشاركة في فعالية ثقافية بصويلح .

وقد تم العثور علها في عمان .

الحمد لله على السلامة