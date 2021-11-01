أخبار اليمن : افتتاح معرض "فستيفال3" الإستهلاكي بصنعاء

افتتاح معرض "فستيفال3" الإستهلاكي بصنعاء
أفتتح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان اليوم بصنعاء، معرض "فستيفال" الإستهلاكي الثالث.
يهدف المعرض الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، إلى التعريف بالمنتجات المحلية وتوفير احتياجات الأسر من المواد الغذائية والاستهلاكية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
في الافتتاح أكد وكيل وزارة الصناعة، أهمية إقامة مثل هذه المعارض لتوفير احتياجات المواطنين تحت سقف واحد.. لافتا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض دليل على وجود حركة اقتصادية.
ودعا رجال المال والأعمال إلى الاستثمار في مجال التصنيع المحلي ودعم و تشجيع المنتجين المحليين وصولا إلى الإكتفاء الذاتي.. مؤكدا حرص وزارة الصناعة على دعم وتشجيع المنتج المحلي وتقديم كافة التسهيلات للمنتجين والمصنعين في اليمن.
فيما أشار مدير شركة "إيفنت فستيفال" المنظمة للمعرض حسين عبدالحق، إلى أهمية المعرض للترويج للمنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتوفير متطلبات الأسر من المواد الاستهلاكية بأسعار منافسة.
ولفت إلى أن المعرض الذي تشارك فيه عدد من الشركات يشتمل على أجنحة خاصة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمنظفات والعسل والتمور والإلكترونيات وغيرها.
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