السيسي: مواجهة تغير المناخ "أمر حتمي" لا يحتمل التأجيل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن العمل في مواجهة تغير المناخ "حتمي" لا يحتمل التأجيل.

وذكر السيسي، في قمة المناخ "كوب 26" في غلاسكو، أن قضية المناخ "باتت تؤثر علينا جميعا"، مضيفا أن مصر بادرت لاتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يهدف للوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50 في المئة بحلول عام 2025 و100 في المئة بحلول عام 2030.

وتابع: "نعمل كذلك على التحول إلى النقل النظيف في مصر فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة.. كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية".

وبالحديث عن الدول النامية، أبرز الرئيس المصري أن بلاده تدرك واجباتها وتعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية.

وأردف قائلا: "تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه، خاصة من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لرفع الطموح المناخي".

وعبر السيسي عن قلقه إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، "علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل".

وأوضح: "لابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية".

وأشار الرئيس المصري إلى أن القارة الإفريقية "تواجه التبعات الأكثر سلبية لهذه الظاهرة وما يترتب عنها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية".

ودعا، في الختام، إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس "بالنظر إلى وضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها".