رئيس فرنسا: لن نستطيع العيش فى كوكب لا يٌحترم فيه التعهد الأخضر

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ماكرون"، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن من الضرورى التنسيق بين الأطر التجارية والأطر البيئية.

وأوضح رئيس فرنسا: "لن نستطيع العيش فى كوكب لا يحترم فيه التعهد الأخضر، ويجب استحداث شبكات صناعية تستجيب لهذه التحديات بدلا من استيراد حلول".