رئيس فرنسا: تمكنا من إبقاء الأسرة الدولية متحدة ضد التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - قال إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، إن السنوات الماضية تم التمكن من إبقاء الأسرة الدولية متحدة لمواصلة النضال ضد التغير المناخى، مؤكدًا أنه من الضرورى العمل المشترك فى الأيام المقبلة قبل انتهاء فيروس كورونا لمواجهة الاحترار المناخى.





وأضاف "ماكرون"، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن بلاده تدفع أكثر من 7 ملايين دولار كل عام للتكيف المناخى. وأوضح رئيس فرنسا، أن بلاده تناشد الدول بتحمل مسؤوليتها بدفع أموال تمويل التكيف المناخى لكل يتم الوفاء باتفاق باريس، مؤكدًا أن من الضرورى متابعة كل الأعمال التى يتم تنفيذها.

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