ماكرون: التضامن الدولى مهم فى مواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وطالب ماكرون، فى كلمته بالدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإيفاء بالتعهدات التى أطلقت فى قمة باريس للمناخ، ومساعدة الدول الفقيرة بمواجهة تغيّر المناخ.

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