رئيس كينيا: نخسر 5% من الناتج المحلى بسبب التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، إن التغير المناخى يشكل تهديدًا وجوديًا لبلاده ومعظم الدول فى إفريقيا، لاسيما وأن التغيرات المناخية تساهم فى خسارة من 2 إلى 5% من الناتج الإجمالى.





وأضاف كينياتا، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن بلاده تقوم بما عليها وهى خطوات ضيئلة أمام التغيرات المناخية. وأوضح أنهم يطمحون من القمة أن تحقق زيادة فى انخفاض الانبعثات، وزيادة تمويل المناخ، وإتخاذ إجراءات مفصلة لتنفيذ اتفاق باريس، ووجود خطة مستقبلية للمسار واستيعاب احتياجات الدول النامية.

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