رئيس الجابون: قمة المناخ يجب أن تكون بداية عهد جديد بخصوص المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أونديمبا"، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن التقرير الأخير للخبراء يوصى بتقليص الانبعثات بـ 40%، ولكن الرهان لا زال قائما، وعلينا بذل المزيد لبلوغ 1.5 درجة.

وأوضح رئيس الجابون، أن بلاده الدولة الأقل استخداما للكربون على الأرض، داعيًا الدول العشرين لتقدم المساهمات الوطنية.