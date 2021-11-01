سر زهرة الخشخاش على ملابس الأمير تشارلز ورئيس الوزراء البريطانى بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - زينت زهرة الخشخاش الحمراء ملابس الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وبعض قادة الدول، خلال أعمال الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو.





ويعود وضع زهرة الخشخاش على ملابس الأمير تشارلز وبوريس جونسون، وبعض قادة الدول إلى واقعة تاريخية حيث تحدث هذه الظاهرة فى نوفمبر من كل عام، بحيث ترمز زهرة الخشخاش لضحايا الجنود البريطانيين فى الحرب العالمية الأولى، وكذلك للقتلى من الجنود البريطانيين خلال جميع الحروب التى تلتها، وتعتبر رمزا وطنيا لتكريم الجنود السابقين فى بريطانيا وكندا ودول أخرى.

وبدأت فكرة تكريم ضحايا الحرب بواسطة زهرة الخشخاش إلى ملك إنجلترا جورج الخامس عام 1919، حيث طالب بتخصيص يوم يتذكر فيه الشعب البريطانى ضحايا الحرب العالمية الأولى، قائلا: "إننى مقتنع أن الرعايا فى كافة مناطق الإمبراطورية البريطانية يتمنون بحرارة أن يستمر تذكر كافة الذين ضحوا بأرواحهم لجعل هذه الحرية ممكنة التحقيق، ولكى تتوافر لنا الظروف للتعبير بشمولية عن هذا الشعور أتمنى أن تكون ساعة دخول الهدنة موضع التنفيذ أى الساعة 11 فى اليوم 11 من الشهر 11 نوفمبر من كل عام، لمدة دقيقتين قصيرتين فقط تتوقف فيهما كليا كافة أنشطتنا اليومية".

ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم الذكرى فى بريطانيا، ودول أخرى، مناسبة وطنية مهمة يشارك فيها الجميع، رسميون ومواطنون عاديون تكريما لذكرى الجنود الذين سقطوا فى الحروب والصراعات وحتى مهمات السلام التى شاركت فيها تلك الدول حول العالم.

وتنظم بريطانيا ودول أخرى فى العالم احتفالات وطنية لتخليد ذكرى الجندى الذى سقط خلال المعارك وبقيت رفاته فى ساحات القتال والذى يعرف باسم "الجندى المجهول" فى الحادى عشر من شهر نوفمبر من كل عام.

وبحسب موقع وزارة الخارجية البريطانية، فإن هذا اليوم يعرف أيضا بيوم "زهرة الخشخاش"، بسبب القصيدة المشهورة "فى حقول فلاندرز" التى ترثى الجنود الذين قتلوا وتذكر نمو زهرة الخشخاش فى حقول المعارك التى سقط فيها القتلى، حيث كتب الجندى والطبيب الكندى قصيدة "فى حقول فلاندرز"، ووردت كلمة "زهرة الخشخاش"، أو "بوبى" كما تعرف بالإنجليزية، عدة مرات فى القصيدة.

وبعيدًا عن الجانب الرسمى، تحرص بعض أندية الدورى الإنجليزى الممتاز، والحكام، والمدربين، فى هذا الشهر على وضع زهرة الخشخاش على ملابسهم فى ظاهرة تشهدها كرة القدم الإنجليزية فى نوفمبر من كل عام.