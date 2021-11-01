رئيس هندوراس: خسرنا أكثر من 6 مليارات دولار بسبب التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال خوان أورلاندو هرنانديز رئيس هندوراس، إنه من الضرورى إحراز نتائج من قمة المناخ، لافتًا إلى أن بلاده خسرت أكثر من 6 مليارات دولار بسبب التغييرات المناخية خلال 50 عامًا.





وأضاف "هرنانديز"، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن إعصارين ضربا بلاده فى بداية 2020 فى أقل من أسبوعين ونتيجة لذلك فإن الخسائر كانت فادحة وأثرت على الناتج المحلى. وأوضح رئيس هندوراس، أن بلاده ضمن أكثر 8 دول تتعرض لتغيرات المناخ، مؤكدًا أن حكومته تساهم فى حماية البيئة.

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