رئيس سيشل: التغييرات المناخية تهدد الأرض ويجب الانتقال من الكلام للعمل

جدة - نرمين السيد - وأضاف "رامكالاوان"، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن من الضرورى سد الثغرات لكى نحمى السفينة "الأرض" من الغرق، لافتًا إلى أن ارتفاع مستوى البحار مصطلح يخيفه، لا سيما وأن بلاده مهدده بالغرق.
وأوضح أن رسالته هى العمل فورًا وإقامة شراكات من أجل إنقاذ الكوكب، ولتكون القمة نقطة تحول، ولتفهم الدول المصنعة أنها لا يمكن أن تواصل التلويث.
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