بايدن : لم نواجه الأسوأ من جراء التغير المناخى حتى الآن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التغير المناخى يكلف العالم أموالا طائلة بسبب الحرائق والفيضانات ونقص الرقعة الزراعية وغيرها، موضحا أن الولايات المتحدة تعانى من هذا التغير المناخى، وبالتالي علينا مواجهة هذا التحدى مثله مثل تحدى وباء كورونا من خلال التعاون ولا يمكن لطرف واحد مواجهة هذه التحديات منفردا.

وأضاف بايدن خلال كلمته أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جلاسجو، يجب أن تكون هذه القمة انطلاقة جديدة للعمل من أجل مواجهة تغير المناخ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعانى من ظواهر المناخ المختلفة، ولم نواجه الأسوأ بعد من جراء تغير المناخ حتى الآن، وواشنطن ستكون رائدة في مواجهة تغير المناخ.

وتابع الرئيس الأمريكي: "تسببنا في تلويث المناخ والبيئة ومن الحتمي تغيير ممارساتنا والحفاظ على كوكب الأرض.. وهذا ما نفعله في الولايات المتحدة.. وعلينا تسخير التكنولوجيا لزيادة كفاءة الطاقة البديلة.. سنعمل على تقليص الغازات الدفيئة بحلول العام 2030 من خلال الاعتماد على المصادر البديلة من الطاقة الكهربائية النظيفة وغيرها".