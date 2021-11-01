تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد ومتطلبات لعبة GTA V

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، الأفضل والأشهر في عالم لعبة GTA V حيث هذا الإصدار يتفوق في كل شئ. حيث يعطي لهذا الإصدار الأفضلية في كل شئ مثل الشوارع والمنشآت والسفن والسيارات الفارهة. كما هناك الطيارات والقطارات. كما تتضمن محطات مترو الأنفاق. ويمكن للمستخدم ركوب مترو الأنفاق والقطارات مع إمكانية قيادتهم. عكس إصدار لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي. والتي ليس بها المميزات السابقة. ولكن أيضا تعد نسخة فايس سيتي من أشهر إصدارات لعبة Grand Theft Auto لأنها الإصدار الأقدم وتم تحديث بعض أليات اللعب بداخلها ولكن ليس بتغيير كبير منذ نشآتها. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم بالخطوات التفصيلية كيفية تثبيت الإصدار الأخير من لعبة Grand Theft Auto علي الجوالات الاندرويد. كما سنستعرض متطلبات لعبة GTA V APK وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي أنظمة أندرويد

كما ذكرنا سابقا أن هذا الإصدار من لعبة GTA V للاندرويد الأفضل في التصميم من حيث الجودة العالية التي تفوق جميع الإصدارات من هذه اللعبة. ولمعرفة كيفية التثبيت يجب أن تعلم جيدا عزيزي المستخدم أن لا يوجد مواقع أمنة مثل المنصة الرسمية جوجل بلاي وذلك للحفاظ علي بياناتك من سرقتها والترويج بها بطريقة غير شرعية. ولتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas جراند ثفت أوتو للاندرويد يجب إتباع التالي.

يجب أولا عزيزي المستخدم أن يكون جوالك متصل بنقطة WIFI لتشغيل خدمة الانترنت.

ثم الدخول علي تطبيق GOOGLE PLAY.

بعد ذلك يجب كتابة أسم لعبة Grand Theft Auto في مربع البحث الظاهر في أعلي الصفحة.

في مربع البحث الظاهر في أعلي الصفحة. سيظهر لك جوجل بلاي عدة نتائج منها لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس ولعبة Grand Theft Auto: Vice city. قم باختيار إصدار سان أندرياس المدفوع لأن هناك الكثير من الإصدارات المجانية. ولكن تعمل بطريقة غير أحترافية وغير مشوقة.

ولعبة Grand Theft Auto: Vice city. قم باختيار إصدار سان أندرياس المدفوع لأن هناك الكثير من الإصدارات المجانية. ولكن تعمل بطريقة غير أحترافية وغير مشوقة. قم بالنقر علي لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس. ثم النقر علي المبلغ الظاهر تحت أيقونة اللعبة وهو حوالي 30 ريال سعودي. بينما GTA V APK فايس سيتي مبلغها 23 ريال سعودي.

سان أندرياس. ثم النقر علي المبلغ الظاهر تحت أيقونة اللعبة وهو حوالي 30 ريال سعودي. بينما فايس سيتي مبلغها 23 ريال سعودي. قم بالدفع بالطريق الإلكترونية التي تدعمها دولتك. والطريقة الأسهل عن طريق فيزا أو ماستر كارد.

بعد ذلك قم بالنقر علي تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد. وسوف تثبت بنجاح علي جوالك الاندرويد.

متطلبات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد

تتطلب لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بعض الشروط التي من الممكن أن تكون عائق بالنسبة لبعض المستخدمين لأن لعبة GTA V APK تتطلب شروط عالية الجودة وأفضل الأجهزة الحديثة عكس إصدار Grand Theft Auto: Vice city والتي تتطلب متطلبات أقل من إصدار فايس سيتي.

مساحة لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد علي جوجل بلاي حوالي 4 جيجا. ولكن يفضل أن اتكون مساحة خالية في جوالك المحمول 10 جيجا بايت.

علي جوجل بلاي حوالي 4 جيجا. ولكن يفضل أن اتكون مساحة خالية في جوالك المحمول 10 جيجا بايت. كما يعمل هذا الإصدار علي نظام اندرويد 10.0.1.

تعمل لعبة GTA V علي ذاكرة عشوائية لا تقل عن 4 جيجا. ولكن يفضل أن تكون رامات الجوال 6 جيجا.

علي ذاكرة عشوائية لا تقل عن 4 جيجا. ولكن يفضل أن تكون رامات الجوال 6 جيجا. أداء اللعبة عالي الجودة. ولذلك يعمل الجوال بأقوى أداء ويقوم بإخراج سخونة كبيرة. لذلك ننصح أن يكون البروسيسور لا يقل عن ثماني النواة.

كما أيضا معالج الرسوميات يجب أن يكون قويا لتشغيل لعبة Grand Theft Auto علي أقوى جودة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم بالتفصيل خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد. كما أستعرضنا المتطلبات التي من الواجب توافرها في الجوال لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.