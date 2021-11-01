makani.com.sa حجز تذاكر مكاني الإلكترونية لحضور مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديدة، اس الامير محمد بن سلمان، حيث تشتعل المباريات والأحداث مع تصاعد الفرق بالدوري، ويلتقي الفريق الأول بالمملكة، فريق الأهلي، أمام نظيره الباطن خلال أيام قليلة بما يلهب الجماهير ويرغبوا يف التعرف على كيفية الحجز وموعد فتح التسجيل في منصة مكاني الإلكترونية.

makani.com.sa حجز تذاكر مكاني لحضور مباراة الأهلي والباطن 3 نوفمبر بدوري محمد بن سلمان

حيث تقوم وزارة الرياضة بالمملكة بإتاحة الحجز الإلكتروني لتذاكر المباريات بعد أن أعلنت وزارة الصحة بالمملكة الوضع الوبائي الآمن للمملكة بما فتح باب الحضور للمباريات من جديد بالطاقة الاستيعابية القصوى للملاعب في المملكة، كما تقوم الفرق المشاركة بالمباريات بطرح الحد الأكبر من تذاكر حضور المباريات ليشارك المشجعين فرقهم الرياضية داخل الملعب، وذلك مع ضرورة اتباع القوانين الخاصة بكل ملعب وشروط وزار الصحة.

موعد مباراة الأهلي والباطن

كما هو مبين على منصة مكاني، بالصفحة الرئيسية لحجز التذاكر، فإن فريقي الأهلي والباطن سوف يلتقوا بعد يومين في يوم الثالث من نوفمبر في إطار مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الكروي الجديد، وقد كان الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة، الأهلي السعودي، خاض مباريات الدوري بأداء ضعيف وذلك بعد الفوز بمباراتين فقط في هذا الموسم بينما تعادل في ستة مباريات، ليحتل بذلك المركز التاسع في جدول الدوري السعودي بينما يكون الباطن في قاع جدول الدوري برصيد 9 نقاط بما يهدده بالهبوط إلى دري الدور الثاني، ويسعى فريق الأهلي لتحسين مظهره أمام الجماهير ويحصد عدد من النقاط ترفع ترتيبه في جدول الدوري بينما يسعى الباطن للهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بالتعادل أو بالفوز على الفريق الأول بالمملكة، بما يعتبر انتصار غير مسبوق.

قواعد حضور الملاعب السعودية

تقوم وزارة الرياضة بوضع الإطار العام لحضور المباريات بينما يقوم كل ملعب بوضع المعايير الخاصة به لتنظيم الحضور في الملاعب والحرص على هدوء الملاعب والخروج بالمباريات بسلام:

يجب الحجز الإلكتروني للتذاكر عبر المنصة التي تقوم الفرق بتحديدها.

يحضر المشجع إلى الملعب برفقته التذكرة ويتم الجلوس بالمكان الذي قام بالحجز فيه.

يتم إحضار بطاقة الهوية الوطنية أثناء الحضور.

يقوم بإحضار شهادة التحصينات ضد فيروس كرونا.

يتم الالتزام التام بقوانين الملعب وأي مخالفة يتعرض للطرد من الملعب على الفور.

المباراة الأهلي والباطن البطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت الأربعاء 3 نوفمبر 2021 الساعة 7:45 دقيقة مساء الملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة. القنوات الناقلة قنوات SSc السعودية