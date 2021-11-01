أخبار اليمن : الحديدة.. تسجيل 6990 خرقا لقوى العدوان خلال أكتوبر

الحديدة.. تسجيل 6990 خرقا لقوى العدوان خلال أكتوبرسجّلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة ستة آلاف و993 خرقاً، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات العدوان 11 محاولة تسلل في مختلف جبهات الساحل، واستحداث 304 تحصينات قتالية.

وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان تضمّنت 8 غارات للطيران الحربي، و147 غارة للطيران التجسسي، وتحليق 23 طائرة حربية، و475 طائرة تجسسية في أجواء مختلف الجبهات.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن من بين الخروقات ألفاً و140 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي بتسعة آلاف و68 صاروخاً وقذيفة، وأربعة آلاف و940 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

