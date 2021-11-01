"وضع صعب للغاية".. بوتن يستعين بالجيش في مكافحة كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، إن روسيا ربما تحتاج مساعدة الجيش لبناء مستشفيات ميدانية لمرضى كوفيد-19، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في الإصابات أدت إلى إغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد.
وقال بوتن مخاطبا وزير الدفاع سيرغي شويغو وغيره من كبار الضباط "الوضع في البلاد صعب للغاية... أكثر من 40 ألف حالة (في اليوم). هذا لم يحدث من قبل قط".
وأضاف "أطلب منكم... الاستمرار في تقديم الدعم للخدمة الطبية المدنية إذا لزم الأمر. ربما تستخدمون قدراتكم الإنشائية لأن هناك حاجة لمواصلة بناء مرافق طبية جاهزة".
وأمر بوتن الشهر الماضي بإغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من 30 أكتوبر، وهو ما يمكن أن تمدده السلطات المحلية كما تراه مناسبا.
وسجلت روسيا أكثر من 8.5 مليون إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.
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