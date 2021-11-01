رئيس أوكرانيا: نعمل على تقليل الانبعثات الكربونية بنسبة 65% بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - قال فولوديمير زيلينسكى رئيس أوكرانيا، إن تنفيذ اتفاق باريس معرض للخطر، مؤكدًا أن بلاده أول الدول الأوربية التى تصدق على الاتفاق، ويعملون على تقليل الانبعثات الكربونية بنسبة 65% بحلول 2030.





وأضاف فولوديمير زيلينسكى، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أنه من الضرورى وجود حلول قوية وأعمال فورية لمواجهة التغيرات المناخية. وأوضح رئيس أوكرانيا، أن من الضرورى استجابة البشر جميعا لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا: "يجب معالجة الأسباب وليس العوارض، وتغيير السلوك العالمى".

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