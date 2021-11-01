أغلقت "ديزني لاند" في شنغهاي أبوابها لمدة يومين على الأقل، بعد أن ثبتت إصابة زائر في عطلة نهاية الأسبوع بفيروس كورونا.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية، أن شخصا زار مدينة ملاهي "ديزني لاند" في شنغهاي، يوم السبت، أثبتت إصابته بالفيروس بعد عودته إلى منطقة قريبة.
وسيتم إغلاق مدينة الملاهي الصينية هذه يومي الاثنين والثلاثاء ، وسيجري اختبار جميع الزوار والموظفين.
وتأمل الصين في الوصول إلى صفر من الإصابات قبل أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ في فبراير القادم.
وسجلت الصين 4849 حالة وفاة بفيروس كوفيد و109666 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 2019 في مدينة ووهان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شنغهاي.. إقفال ”ديزني لاند” بعد ثبات إصابة زائر بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.