الدفاع التركية: إلقاء القبض على 471 شخصا حاولو دخول البلاد بطرق غير...

أعلنت الدفاع التركية إلقاء القبض على 471 شخصا بينهم 38 "إرهابيا" أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير قانونية. وقالت الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، بينار قره، في العاصمة أنقرة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "تم إلقاء القبض على 471 شخصا بينهم 38 إرهابيا أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية.. إن القوات المسلحة التركية تواصل بحزم مطارة الإرهابيين داخل وخارج حدود البلاد".

وأضافت أن "القوات التركية تمكنت خلال شهر أكتوبر المنصرم، من تحييد 279 إرهابيا داخل وخارج البلاد، وأنها حيدت 169 إرهابيا في مناطق عملياتها داخل الأراضي السورية".

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