بروكلين.. مقتل شخص بإطلاق نار في شارع ويلوبي

قتل رجل، يبلغ من العمر 24 عاما، بإطلاق نار قرب منزله في بروكلين، بحسب الشرطة الأمريكية.
وقالت الشرطة إن بنجامين براون أصيب برصاصتين، خارج مبنى سكني في شارع ويلوبي في منطقة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية.
وأوضحت أن براون، الذي يعيش في نفس المبنى، نقل إلى مستشفى وودهول وأعلن وفاته، موضحة أنه لم يتضح سبب الحادث.
ولم تقم الشرطة على الفور باعتقال أو تحديد أي مشتبه بهم في جريمة القتل هذه.
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