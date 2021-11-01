يبحث الكثيرين عن طريقة حجز ملاهي ونترلاند موسم الرياض 2021، حيث يطل علينا موسم الرياض هذا العام بكثير من المفاجآت والألعاب الجديدة والمثيرة، ولعل أبرز تلك الفاعليات الملاهي الشتوية وسفاري الرياض وكومبات فليد لعيش التجربة والتحدي والإثارة، إلى جانب عدد من الفاعليات الكبرى الأخرى كمهرجانات الألعاب والمعارض وغيرها الكثير.

طريقة حجز ملاهي ونترلاند موسم الرياض 2021

ملاهي ونترلاند الشتوية من أروع الملاهي في العالم. وهذا العام تقام في الرياض بجميع ألعابها المثيرة والجديدة حوالي 52 لعبة مميزة مناسبة لكل الأعمار يوميًا في الفترة من 27 أكتوبر وحتى 31 مارس 2022 تبدأ في تمام الساعة الرابعة وتشمل التذكرة ضريبة القيمة المضافة وتكون فئتين ، الفئة الأولى 55 ريال، والفئة الثانية 110 ريال. ويُسمح للأطفال أقل من عام بالدخول مجانًا وتكون طريقة الحجز على النحو الآتي:

الدخول إلى موقع موسم الرياض.

اختر فاعلية ملاهي الونترلاند ثم النقر على احجز الآن.

ثم تسجيل الدخول للموقع باسم المستخدم وكلمة المرور ثم اختر عدد التذاكر وحدد فئة السعر والدفع إلكترونيًا ثم اتمام علمية الدفع.

ابدأ في ربط التذكرة بتطبيق توكلنا حتى تستطيع الدخول للفاعلية بآمان.

شروط دخول ملاهي ونترلاند

للدخول للفاعلية لابد من توافر الشروط الآتية:

أولًا شراء التذكرة من الموقع الرسمي ثم ربط التذكرة بتطبيق توكلنا.

غير مسموح باسترجاع التذكرة أو استبدالها أو شراءها.

في حالة إلغاء أو تأجيل الفاعلية لك الحق في استيراد نقوك من الجهة المنظمة.

يتم إعادة قيمة التذكرة إلى المحفظة الإلكترونية.

يجب الاستفادة من الرصيد طوال فترة الموسم.

الجهة المنظمة غير مسئولة عن المتعلقات الشخصية والمقتنيات وغير مسئولة عن الإصابات الجسدية أو الأمراض المنقولة.

لا يسمح بدخول الكاميرات الاحترافية.

عدم الخروج عن الذوق العام ويحق للجهة المنظمة أن تُخرج من يخرج عن إطار الذوق العام من الفاعلية.

تشكل كل أسعار الفاعليات ضريبة القيمة المضافة.

يتم تفتيش المتعلقات الشخصية عند الدخول للفاعلية.

يمنع تمامًا من بيع التذاكر للغير.

هذا وسوف يستمر موسم الرياض للعام القادم ويشمل أكثر من 7400 فاعلية مقامة في 14 منطقة على أرض الرياض، مع مزيد من المعارض والمهرجانات والفاعليات الحصرية.