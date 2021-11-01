بايدن يعتذر عن انسحاب أمريكا من اتفاق عالمى فى عهد ترامب

جدة - نرمين السيد - اعتذر الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الاثنين، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية عالمية فى عام 2017 أثناء حكم سلفه دونالد ترامب، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقال بايدن خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ فى جلاسكو "كوب 26": "أعتذر عن حقيقة انسحاب الولايات المتحدة خلال الإدارة السابقة من اتفاق باريس، ما تركنا متأخرين فى الخلف". وأعلنت الولايات المتحدة عودتها إلى اتفاق باريس للمناخ فى فبراير الماضى، بعد فترة وجيزة من تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن مهام منصبه قبل أقل من شهر. وتعهد بايدن بمضاعفة المساهمة المحددة لبلاده والتى أعلن عنها فى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتى تعنى خفض ما يصل إلى 28% من الانبعاثات الأمريكية بحلول عام 2025.

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