استمارة التسجيل في منحة الطوارئ والعاطلين عن العمل 2021 في العراق هل هي حقيقة؟

استمارة التسجيل في منحة الطوارئ والعاطلين عن العمل هي استمارة تم إطلاقها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وقد أشار عادل الراكبي وزير العمل إلي أن الهدف من فتح هذه الاستمارة هو طلب راتب الحماية الاجتماعية 2021 للعاطلين عن العمل ضمن الفئات المشمولة في جميع أجور الرعاية، وذلك تحت شروط معينة للاستفادة من الدعم المخصص لتلك الفئة، وقد قامت بعض المواقع الالكترونية العراقية بالإشارة إلي ضرورة تفعيل رابط استمارة طلب الحصول علي راتب الحماية الاجتماعية في خلال الأيام القادمة حتي يتمكن المواطن من الحصول علي مبلغ الدعم المقدم له، وقد تم ملاحظة زيادة مؤشرات البحث في خلال الفترة الحالية عن منحة العاطلين عن العمل في العراق والتي يمكن للمواطنين التسجيل بها ومتابعة أخر الأخبار عن طريق موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتم من خلال الموقع معرفة أسماء لبمشمولين بالدعم الطارئ للعاطلين.

استمارة التسجيل في منحة الطوارئ

من المعروف أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد قامت فيا لعام الماضي من العمل علي فتح باب التقديم علي تلك المنحة، للعمل علي منح العديد من الشباب العاطلين عن العمل بعض الأموال كدعم خاص بهم من أجل فتح مشروع خاص به للعمل علي رفع المستوي المعيشي له ولأسرته، ومن اهم المشاريع التي تم تنفيذها من العام الماضي حتي الآن ” بعض المشاريع الاستثمارية الصغيرة -أكشاك لبيع السلع الغذائية ” وتقدر قيمة تلك المنحة إلي مبلغ يصل إلي مليون ونصف دينار عراقي، وقد قامت الوزارة بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي الدعم وهى كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من أب وأم عراقيين.

ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عاماً ولا يزيد عن 35 عام.

أن يكون المتقدم حاصلاً علي شهادة دراسية معترف بها في العراق.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وليس علية أحكام سابقة تمس الشرف- جناية – جنحة – الأمور السياسية- خاصة بالفساد المالي أو الإداري.

حقيقة استمارة التسجيل في منحة الطوارئ

قد قامت الوزارة بنشر خبر علي موقعها الالكتروني الرسمي الخاص وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنفي الخبر الذي تردد حول فتح باب التقديم علي المنحة من جديد ،ة وقد قامت الوزارة بالتحذير من وجود صفحات وهمية أخري تحمل نفس اسم الوزارة وتقوم بنشر الشائعات الوهمية عن فتح باب التقديم ، وشددت علي معرفة الأخبار الخاصة بالوزارة علي الموقع الرسمي فقط مؤكدة علي عدم فتح رابط التسجيل في المنحة.

التسجيل في استمارة المنحة الطارئة