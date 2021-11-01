- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة التسجيل في منحة الطوارئ والعاطلين عن العمل 2021 في العراق هل هي حقيقة؟ في المقال التالي
استمارة التسجيل في منحة الطوارئ والعاطلين عن العمل هي استمارة تم إطلاقها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وقد أشار عادل الراكبي وزير العمل إلي أن الهدف من فتح هذه الاستمارة هو طلب راتب الحماية الاجتماعية 2021 للعاطلين عن العمل ضمن الفئات المشمولة في جميع أجور الرعاية، وذلك تحت شروط معينة للاستفادة من الدعم المخصص لتلك الفئة، وقد قامت بعض المواقع الالكترونية العراقية بالإشارة إلي ضرورة تفعيل رابط استمارة طلب الحصول علي راتب الحماية الاجتماعية في خلال الأيام القادمة حتي يتمكن المواطن من الحصول علي مبلغ الدعم المقدم له، وقد تم ملاحظة زيادة مؤشرات البحث في خلال الفترة الحالية عن منحة العاطلين عن العمل في العراق والتي يمكن للمواطنين التسجيل بها ومتابعة أخر الأخبار عن طريق موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتم من خلال الموقع معرفة أسماء لبمشمولين بالدعم الطارئ للعاطلين.
استمارة التسجيل في منحة الطوارئ
من المعروف أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد قامت فيا لعام الماضي من العمل علي فتح باب التقديم علي تلك المنحة، للعمل علي منح العديد من الشباب العاطلين عن العمل بعض الأموال كدعم خاص بهم من أجل فتح مشروع خاص به للعمل علي رفع المستوي المعيشي له ولأسرته، ومن اهم المشاريع التي تم تنفيذها من العام الماضي حتي الآن ” بعض المشاريع الاستثمارية الصغيرة -أكشاك لبيع السلع الغذائية ” وتقدر قيمة تلك المنحة إلي مبلغ يصل إلي مليون ونصف دينار عراقي، وقد قامت الوزارة بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي الدعم وهى كالتالي:
- يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من أب وأم عراقيين.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عاماً ولا يزيد عن 35 عام.
- أن يكون المتقدم حاصلاً علي شهادة دراسية معترف بها في العراق.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وليس علية أحكام سابقة تمس الشرف- جناية – جنحة – الأمور السياسية- خاصة بالفساد المالي أو الإداري.
حقيقة استمارة التسجيل في منحة الطوارئ
قد قامت الوزارة بنشر خبر علي موقعها الالكتروني الرسمي الخاص وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنفي الخبر الذي تردد حول فتح باب التقديم علي المنحة من جديد ،ة وقد قامت الوزارة بالتحذير من وجود صفحات وهمية أخري تحمل نفس اسم الوزارة وتقوم بنشر الشائعات الوهمية عن فتح باب التقديم ، وشددت علي معرفة الأخبار الخاصة بالوزارة علي الموقع الرسمي فقط مؤكدة علي عدم فتح رابط التسجيل في المنحة.
التسجيل في استمارة المنحة الطارئة
- يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة للمتقدم من خلال الرابط أعلاة.
- ينطبق التسجيل علي من سجل من قبل من خلال موقع الوزارة.
- يمكن الاستفسار أو الاتصال علي أرقام الوزارة وهي كالتالي: 07708117434 أو 07800756466.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمارة التسجيل في منحة الطوارئ والعاطلين عن العمل 2021 في العراق هل هي حقيقة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.