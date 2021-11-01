هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جنوبي سينابونغ في إندونيسيا.
وأوضحت الهيئة أن الهزة وقعت على عمق 6.4 كيلومتر وعلى بعد نحو 254 كيلومترا جنوبي سينابونغ.
وتضم منطقة سينابونغ شمال سومطرة، جبلا بركانيا كان قد نفث سحابة من الرماد لارتفاع خمسة كيلومترات في 2 مارس من العام الحالي.
وزاد نشاط بركان جبل سينابونغ منذ العام الماضي، فيما أعلنت مقاطعة سومطرة الشمالية حينها أن التحذير من البراكين بات عند ثاني أعلى مستوياته.
وهناك حوالي 130 بركانا نشطا في إندونيسيا وهو أكبر عدد من البراكين النشطة في أي من دول العالم.
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