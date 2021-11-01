نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المقيمين بالكويت، وكذلك المواطنين عن الخطوات الصحيحة التي يستخدمها الشخص في الاستعلام والسؤال عن حالة البطاقة المدنية، حيث تعتبر هذه البطاقة من المستندات الهامة لإثبات هوية الأشخاص، وترجع أهميتها لاحتوائها على العديد من البيانات المهمة لدى المواطنين والمقيمين بالكويت، وسنوضح كيفية الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية بالرقم المدني لسكان دولة الكويت.

حالة البطاقة المدنية بالكويت

تقوم الجهات المعنية بتقديم خدمة الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية، وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات المتاحة التي تقدمها المؤسسة العامة المعنية بالمعلومات المدنية، وتيسيرًا على المواطنين أتاحت الجهات المعنية بوابة الكويت لمساعدة الأشخاص في معرفة جميع المستندات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة، أو تجديد البطاقة منتهية الصلاحية.

الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني

يقوم الشخص المستعلم بالدخول على الموقع الخاص بالهيئة المدنية للمعلومات بالكويت، ثم يقوم الشخص المستعلم بكتابة رقمه المدني في الخانة المخصصة، بعد ذلك يقوم بالنقر على كلمة الاستعلام وسوف تظهر أمامه كافة المعلومات.

طريقة تجديد بطاقة المواطن الكويتي المدنية

يستطيع المواطن الكويتي أن يقوم بتجديد بطاقته المدنية عن طريق الموقع الإلكتروني، بدون الذهاب للمؤسسات الحكومية، كالتالي:

بعد الدخول على الموقع الخاص ب الهيئة العامة للمعلومات المدنية يقوم المتقدم بالضغط على تجديد بطاقة مدنية.

ثم يقوم بكتابة جميع المعلومات اللازمة في الحقول المخصصة لذلك.

في النهاية يقوم باختيار الطريقة المناسبة لدفع قيمة الرسوم المحددة لتجديد بطاقة مدنية.

خطوات تجديد بطاقة مدنية للشخص الوافد

يدخل على الموقع الخاص بالهيئة المعنية بالمعلومات المدنية.

يقوم المستخدم بالضغط على تجديد البطاقة المدنية للشخص الوافد.

ثم يقوم الشخص بكتابة رقمه المدني للحقل المخصص للوافدين.

بعد ذلك يكتب رقم التسلسلي والنقر على كلمة الاستمرار.

ستصلك رسالة على جوالك تحتوي على رمز التحقق، ستقوم بكتابته في الحقل المخصص له.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة تقوم بالضغط على كلمة التقديم.

وستقوم الهيئة بإنجاز مهمة تجديد البطاقة في أسرع وقت.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من توضيح جميع المعلومات والبيانات الخاصة بطريقة الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية بالرقم المدني.