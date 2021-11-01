لبنان.. رئاسة الوزراء تنفي تصريحات منقولة عن قرداحي بأنه "لن يستقيل وأن الحكومة باقية"

دوت الخليج :- نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي لقناة "الجديد"، تصريحات منقولة عن وزير الإعلام جورج قرداحي في اتصال مع ميقاتي، قال فيها إنه "لن يستقيل وأن الحكومة باقية".
وأكد المكتب للقناة أنه "لم يجر أي اتصال في هذا الصدد" بين الطرفين.
وكانت القناة أفادت بأنها علمت أنه في آخر اتصال جرى بين الطرفين، قال قرداحي لميقاتي: "لا أنا سأستقيل ولا حكومتك ستطير".
وأضافت أن قرداحي سأل ميقاتي: "هل تضمن أن حكومتك ستبقى على حالها إذا قدمت استقالتي؟".
هذا وتباينت الآراء في الوسط اللبناني ما بين مطالب وداع لاستقالة قرداحي، ومؤيد ومناصر لتصريحاته حول حرب اليمن، حيث قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، في وقت سابق: "عرض جورج علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ..لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".
المصدر: "الجديد" + RT
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