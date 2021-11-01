جدة - نرمين السيد - وحسمبا نقلت قناة "العربية- الحدث"، أوضح أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بالموقعين، مضيفا أن استهداف الموقعين جاء لتحييد هجمات وشيكة ضد المدنيين فى المملكة. وأعلن التحالف صباح اليوم الاثنين أن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى تجاه مدينة خميس مشيط. وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العميد الركن تركى المالكى، بأن " قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى مدينة خميس مشيط". وشدد المالكى على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية الحوثية بمحافظتى صعدة وعمران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.