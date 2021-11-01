الرئيس الفرنسى يؤكد تمسك بلاده باستقرار لبنان السياسى والاقتصادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى بمقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف فى الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخى فى مدينة جلاسكو فى اسكتلندا. وتناول اللقاء محادثات بين الجانبين حول العديد من القضايا والتطورات بلبنان، حيث إنه اللقاء الأول بين الجانبين منذ المباحثات التى جرت بينهما فى باريس شهر سبتمبر الماضى فى أعقاب تشكيل حكومة ميقاتى.

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