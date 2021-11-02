فيديو.. اكتشاف أخطر شبكة ألغام حوثية غرب اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، اليوم الاثنين، عن اكتشاف شبكة ألغام ليزرية شديدة الانفجار من مخلفات الميليشيا الحوثية، مزروعة وسط تجمعات سكانية وعلى مسافة قريبة من حقل ألغام فردية محرمة دولياً جنوب الحديدة، غربى البلاد.





وحسمبا نقلت قناة "العربية- الحدث"، أفاد إعلام القوات المشتركة أن فريقاً هندسياً اكتشف شبكة ألغام حوثية مزروعة على مساحة أكثر من 100 متر، فى الضواحى الجنوبية لمدينة حيس، الأمر الذى يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم تكفى لمحاكمة الميليشيات الحوثية دوليا.

وأوضح أن الشبكة عبارة عن ألغام مموهة بعناصر طبيعية يصعب اكتشافها، ومزروعة بطريقة تكفى لقتل العديد من البشر.

ويعد هذا النوع من أخطر أنواع الألغام التى تعمل من خلال حساس ضوئى يعطى الأمر بالتفجير بمجرد المرور أمام العدسة الليزرية أو لمس شريط كهربائى موصول.

ووثق فيديو مصور لحظة نزع وتفكيك الشبكة، فيما لايزال المسح جارياً فى ذات المنطقة ومزارعها، التى لا يستطيع سكانها العودة إليها بسبب حقول وشبكات ألغام الميليشيا التابعة لإيران.

يشار إلى أن الشبكة المكتشفة لا تبعد سوى 600 متر من حقل ألغام فردية محرمة دوليا تم اكتشافه وتطهيره مطلع الشهر الماضى.

ولاتزال ألغام الميليشيا الحوثية تشكل كابوساً يؤرق حياة أهالى الساحل الغربى فى اليمن، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا فى صفوف المواطنين.