كورونا فى الأردن... أعلى حصيلة إصابات منذ أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى الأردن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ 27 أبريل الماضى، بواقع 2120 حالة مؤكدة، إضافة إلى 14 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة الأردنية، بأن عدد الإصابات الكلية بفيروس كورونا فى المملكة، وصل إلى 864 ألفًا و661، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و52 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.

ووفقًا لبيانات الوزارة، الاثنين، بلغ عدد من تلقوا جرعتى اللقاح المضاد لـ كورونا منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الجارى، ثلاثة ملايين و534 ألفًا و187 شخصًا، فيما وصل عدد المسجلين لتلقى اللقاح إلى أربعة ملايين و343 ألفًا و785 مليون شخص.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة فى الأردن ثلاثة 962 ألفًا و920 مليون جرعة أولى، وثلاثة 534 ألفًا و187 مليون جرعة ثانية.