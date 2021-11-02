استعلام عن المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب وكيفية التسجيل في خدمة المساعدة المقطوعة، الضمان الاجتماعي واحد من الخدمات المقدمة من المملكة العربية السعودية للمواطنين من أجل رفع مستوى المعيشة الخاصة بهم وإعانة الغير قادرين على الحياة اليومية وذلك عن طريق المساعدة المقطوعة التي تقدم لهم، ومن أجل الاستفادة من تلك الخدمة يجب على المواطن تقديم طلب بالتسجيل في الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المساعدة المقطوعة، ولأجل التقديم والتسجيل في الضمان الاجتماعي يجب أن تكون قرأت كافة الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية وقمت بتحضير كافة الأوراق من أجل التسجيل، وفي هذا المقال سنذكر كيفية التسجيل وطريقة الاستعلام عن المساعدة برقم الهوية ورقم الطلب.

طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي وطريقة التقديم على طلب سداد القرض.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب عبر السجل المدني بوزارة الموارد البشرية

من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب قم باتباع الخطوات الآتية كما هي موضحة:

أولا قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية من الاختيارات التي أمامك.

قم بعدها بالضغط على اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب.

ستظهر لك البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة الخاصة بك وموقفها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية عبر الجوال

يمكن للمواطن بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الجوال برقم الهوية عن طريق الاتصال على رقم وزارة الموارد البشرية ومنها سيقوم موظف الوزارة باتباع الخطوات وسيطلب منك رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب وسيقوم بإبلاغك بكافة المعلومات والمستجدات.

حجز موعد المرور عن طريق تطبيق أبشر للأفراد للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل بالمساعدة المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية

كيفية التسجيل بالمساعدة المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية، من أجل الاستفادة من المساعدة المقطوعة الخاصة بوزارة الموارد البشرية ورفع مستوى المعيشة الخاص بالفرد يجب أن تقوم بالتسجيل بالمساعدة المقطوعة كالآتي:

قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

قم باختيار التسجيل بالمساعدة المقطوعة من الخيارات أمامك.

قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بك من الاسم والعنوان والحالة المادية ورقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

قم بالضغط على تسجيل.

بعدها قم برفع ملف خاص بالعنوان الخاص بك ومفردات الدخل الشهري الخاص بك ورفع سجل العائلة إذا وجد وصورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمقدم.

التقديم على وظائف أمانة الرياض 62 وظيفة شاغرة بالمملكة العربية السعودية وكيفية التقديم.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

من أجل التقديم على المساعدة المقطوعة يجب أن يتوافر في المقدم على الطلب بعض الشروط المهمة التي وضحتها وزارة الموارد البشرية وهي كالآتي:

أن يكون المقدم على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية.

أن لا يكون حصل على مساعدة أخرى خلال العام الجاري.

لا يتم قبول الطلبات الخاصة بالحصول على المساعدة المقطوعة لمن هم دون 35 عاما.

لا يزيد راتب المقدم على المساعدة المقطوعة عن 3 آلاف ريال سعودي.

تقديم تظلم لوزارة الموارد البشرية بخصوص المساعدة المقطوعة

يمكن للمواطن السعودي المقدم على المساعدة المقطوعة والذي لم يحصل على رد أن يقوم بمراسلة وزارة الموارد البشرية وذلك خلال الموقع الرسمي الخاص بهم أو عن طريق الاتصال الهاتفي بالوزارة والاستعلام عن أسباب الرفض عن طريق الآتي:

الاتصال ب19911 وهو الرقم الخاص بوزارة الموارد البشرية.

يمكن التواصل أيضا عبر البريد عن طريق الرقم البريدي الخاص بوزارة الموارد البشرية 12484.

موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ورابط التسجيل المباشر.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

موعد إيداع المساعدة المقطوعة هو شأن خاص بوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية والوزارة هي المصدر الأول والأخير لموعد صرف الدفعة الحالية من المساعدة المقطوعة وذلك عبر موقعها الرسمي وحتى الآن لم يصدر بيان يخص موعد صرف الدفعة الحالية من المساعدة المقطوعة.