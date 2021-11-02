ضربات كورونا فى بريطانيا.. 40 ألف إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة البريطانية، إن جائحة كورونا حصدت أرواح 40 شخصًا جديدًا خلال الفترة ذاتها، نزولًا من 74 حالة وفاة تم تسجيلها أمس الأول الأحد.
وأفادت بيانات الوزارة بأن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا "كوفيد 19"، وصلت إلى تسعة ملايين و140 ألفًا و519 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 141 ألفًا و95 حالة منذ بدء الجائحة.
وتحتل بريطانيا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما تأتى فى المركز الثامن من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
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