مصرع 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى حوادث إطلاق نار بـ هيوستن

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "إيه بى سى 13" الأمريكية فى تقرير أوردته، إن امرأة قُتلت مساء يوم الجمعة الماضى، فيما أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص جراء حوادث إطلاق نار منفصلة فى هيوستن.

وفى يوم السبت، شهدت إحدى المناطق الواقعة شمال غرب مقاطعة هاريس، حادث إطلاق نار على إحدى الفتيات بالقرب من قاعة للحفلات، فيما أصيب رجل بالرصاص خلال عملية سطو فى جنوب غربى هيوستن.

ووفقًا للتقرير، أفادت الشرطة الأمريكية فى هيوستن بأن امرأة سلمت نفسها إلى السلطات بعد أن قتلت والدها وأصابت أمها رميا بالرصاص.

وشهد يوم الأحد الماضى، 3 عمليات إطلاق نار منفصلة فى أنحاء أكبر مدينة فى تكساس، قتل خلالها شخصان وأصيب ستة آخرون من بينهم طفل لم يتجاوز عمره عامًا واحدًا، ةبعد منتصف ليل اليوم ذاته لقى رجل حتفه بالرصاص أيضا وأصيب مراهق خارج منزل.