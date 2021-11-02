شركة اليسر للتقسيط واحدث عروض التمويل للأفراد الشروط والمستندات المطلوبة

عندما تفكر في تمويل سريع من بين التمويلات المختلفة تجد الحل عند شركة اليسر، لأن تمويلك من شركة اليسر هو الأفضل والأسرع حيث أصبحت اليسر ضمن أسرع 100 شركة نموًا في المملكة خلال السنوات الماضية، وتحوز على ثقة عالية فهي مرخصة وتعمل تحت رقابة إشراف البنك المركزي السعودي في ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأصول الإنتاجية والتمويل الاستهلاكي، ومن خلال موقع ثقفنى نعرض لكم شروط تمويل شركة اليسر للتقسيط، وذلك لطلب التمويل الذي يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم للسيولة النقدية، حيث تعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، حيث اصبحت ذات دور ريادي في خدمات التمويل من خلال ابتكار برامج تمويل متنوعة، بحيث تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء المملكة. عروض وخيارات التمويل من شركة اليسر: عروض وخيارات التمويل من شركة اليسر: حيث تتيح الشركة افضل العروض التمويلية للافراد والشركات ومنها مايلي: 1- برامج تمويل الأفراد وتشمل: برنامج تورق.

برنامج إجارة.

برنامج مرابحة.

برنامج تمويل السلع الاستهلاكية.

برنامج التمويل الأصغر.

برنامج تمويل المتقاعدين. 2- برامج تمويل الشركات فتشمل: برنامج إجارة.

برنامج مرابحة. شروط شركة اليسر للتقسيط – برنامج التورق: شروط شركة اليسر للتقسيط – برنامج التورق: يتطلب الحصول على تمويل الشخصي “منتج التورق” توفر الشروط التالية: التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين ممن هم بسن (22 – 60 سنه)، وبالنسبة للعسكري بحسب العمر التقاعدي. الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل يجب أن يبدأ من 5,000 ريال يجب أن لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تطبق الشروط والأحكام المستندات المطلوبة ضمن شروط شركة اليسر للتقسيط للحصول على التمويل الشخصي (منتج التورق): الهوية الوطنية للمواطن/ أو هوية مقيم للوافد المقيم. تعريف بالراتب ( بالنسبة للمنشآت الخاصة يجب أن يكون مصدق من الغرفة التجارية). كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر. العنوان الوطني. مزايا منتج التورق المتاح للأفراد بـ المزايا التالية: يصل مبلغ التمويل الى 300 ألف ريال سعودي. لا يتطلب وجود كفيل. هامش ربح تنافسي. فترة سداد مرنة، حيث تصل الى 60 شهرًا. شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج الإجارة: شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج الإجارة: وتشمل شروط شركة اليسر للتقسيط لمنتج الإجارة لتملك سيارة ما يلي: التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين من سن (21 – 60 سنه)، وللعسكري بحسب العمر التقاعدي. يجب أن يبدأ الراتب الشهري للعميل من 4,000 ريال. ألا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تطبّق ضوابط التأمين الشامل على المركبات. تطبق الشروط والأحكام. المستندات المطلوبة لتمويل تقسيط سيارة: توفرالهوية الوطنية للمواطن أو هوية المقيم للوافد. وجود رخصة قيادة سارية المفعول. تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية). كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر. العنوان الوطني للعميل. مزايا برنامج الاجارة من شركة اليسر: المستندات المطلوبة لتمويل تقسيط سيارة:مزايا برنامج الاجارة من شركة اليسر: برنامج الإجارة من شركة اليسر يتيح للعميل تملك سيارة المستقبل عن طريق التقسيط على أقساط شهرية ميسرة، ومزايا هذا البرنامج تتمثل في التالي: يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج إلى كفيل.

هامش ربح تنافسي.

لا يشترط أن تكون الجهات المعتمدة من شركة اليسر.

فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

تصل الدفعة الأخيرة حتى 30% من قيمة السيارة.

إمكانية جدولة الدفعة حتى 24 شهر إضافي.

هناك شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض على مستوى المملكة.

إمكانية تمويل السيارات المستعملة. شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج تمويل السلع الاستهلاكية: تمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين على أن يكون السن (22 – 60 سنه)، وللعسكري بحسب العمر التقاعدي. يجب أن يبدأ الراتب الشهري للعميل من 5,000 ريال سعودي. ان لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تُطبّق الشروط والأحكام. ويتطلب الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر توفير المستندات التالية: الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي/ أو هوية مقيم للوافد المقيم في المملكة.

تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية).

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني.

عرض سعر السلعة (الوكالات والمعارض المعتمدة من شركة اليسر). مزايا تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر: مبلغ التمويل يصل إلى 25 ألف ريال سعودي.

لا حاجة لوجود كفيل.

بدون رسوم إدارية.

هامش ربح تنافسي.

فترة سداد تصل الى 24 شهرًا.

منتجات متعددة ومتنوعة من خلال شبكة شراكات استراتيجية واسعة. شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج التمويل الأصغر : شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج تمويل السلع الاستهلاكية:مزايا تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر:شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج التمويل الأصغر : شروط شركة اليسر للتقسيط. للحصول على تمويل الأصغر فتشمل مايلي: التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين من سن (22 – 60 سنة) و(للعسكري بحسب العمر التقاعدي).

يجب أن يبدأ الراتب الشهري من 5,000 ريال.

لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.

تُطبّق الشروط والأحكام. المستندات المطلوبة التالية: الهوية الوطنية/ هوية المقيم.

تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية).

كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني مزايا منتج التمويل الأصغر من اليسر: مزايا منتج التمويل الأصغر من اليسر: يتيح للعميل طلب تمويل شخصي فوري وتقسيطه على أقساط ميسرة ومن مزياه: مبلغ تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

لا يتطلب توفير كفيل .

تمويل بدون رسوم إدارية.

بدون أجور وكالة.

بدون شرط الجهات المعتمدة.

استحقاق أول قسط بعد شهرين.

فترة سداد الأقساط تصل إلى 36 شهرًا. الوسوم

عندما تفكر في تمويل سريع من بين التمويلات المختلفة تجد الحل عند شركة اليسر، لأن تمويلك من شركة اليسر هو الأفضل والأسرع حيث أصبحت اليسر ضمن أسرع 100 شركة نموًا في المملكة خلال السنوات الماضية، وتحوز على ثقة عالية فهي مرخصة وتعمل تحت رقابة إشراف البنك المركزي السعودي في ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأصول الإنتاجية والتمويل الاستهلاكي، ومن خلال موقع ثقفنى نعرض لكم شروط تمويل شركة اليسر للتقسيط، وذلك لطلب التمويل الذي يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم للسيولة النقدية، حيث تعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، حيث اصبحت ذات دور ريادي في خدمات التمويل من خلال ابتكار برامج تمويل متنوعة، بحيث تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء المملكة. عروض وخيارات التمويل من شركة اليسر: عروض وخيارات التمويل من شركة اليسر: حيث تتيح الشركة افضل العروض التمويلية للافراد والشركات ومنها مايلي: 1- برامج تمويل الأفراد وتشمل: برنامج تورق.

برنامج إجارة.

برنامج مرابحة.

برنامج تمويل السلع الاستهلاكية.

برنامج التمويل الأصغر.

برنامج تمويل المتقاعدين. 2- برامج تمويل الشركات فتشمل: برنامج إجارة.

برنامج مرابحة. شروط شركة اليسر للتقسيط – برنامج التورق: شروط شركة اليسر للتقسيط – برنامج التورق: يتطلب الحصول على تمويل الشخصي “منتج التورق” توفر الشروط التالية: التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين ممن هم بسن (22 – 60 سنه)، وبالنسبة للعسكري بحسب العمر التقاعدي. الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل يجب أن يبدأ من 5,000 ريال يجب أن لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تطبق الشروط والأحكام المستندات المطلوبة ضمن شروط شركة اليسر للتقسيط للحصول على التمويل الشخصي (منتج التورق): الهوية الوطنية للمواطن/ أو هوية مقيم للوافد المقيم. تعريف بالراتب ( بالنسبة للمنشآت الخاصة يجب أن يكون مصدق من الغرفة التجارية). كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر. العنوان الوطني. مزايا منتج التورق المتاح للأفراد بـ المزايا التالية: يصل مبلغ التمويل الى 300 ألف ريال سعودي. لا يتطلب وجود كفيل. هامش ربح تنافسي. فترة سداد مرنة، حيث تصل الى 60 شهرًا. شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج الإجارة: شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج الإجارة: وتشمل شروط شركة اليسر للتقسيط لمنتج الإجارة لتملك سيارة ما يلي: التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين من سن (21 – 60 سنه)، وللعسكري بحسب العمر التقاعدي. يجب أن يبدأ الراتب الشهري للعميل من 4,000 ريال. ألا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تطبّق ضوابط التأمين الشامل على المركبات. تطبق الشروط والأحكام. المستندات المطلوبة لتمويل تقسيط سيارة: توفرالهوية الوطنية للمواطن أو هوية المقيم للوافد. وجود رخصة قيادة سارية المفعول. تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية). كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر. العنوان الوطني للعميل. مزايا برنامج الاجارة من شركة اليسر: المستندات المطلوبة لتمويل تقسيط سيارة:مزايا برنامج الاجارة من شركة اليسر: برنامج الإجارة من شركة اليسر يتيح للعميل تملك سيارة المستقبل عن طريق التقسيط على أقساط شهرية ميسرة، ومزايا هذا البرنامج تتمثل في التالي: يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج إلى كفيل.

هامش ربح تنافسي.

لا يشترط أن تكون الجهات المعتمدة من شركة اليسر.

فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

تصل الدفعة الأخيرة حتى 30% من قيمة السيارة.

إمكانية جدولة الدفعة حتى 24 شهر إضافي.

هناك شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض على مستوى المملكة.

إمكانية تمويل السيارات المستعملة. شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج تمويل السلع الاستهلاكية: تمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين على أن يكون السن (22 – 60 سنه)، وللعسكري بحسب العمر التقاعدي. يجب أن يبدأ الراتب الشهري للعميل من 5,000 ريال سعودي. ان لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تُطبّق الشروط والأحكام. ويتطلب الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر توفير المستندات التالية: الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي/ أو هوية مقيم للوافد المقيم في المملكة.

تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية).

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني.

عرض سعر السلعة (الوكالات والمعارض المعتمدة من شركة اليسر). مزايا تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر: مبلغ التمويل يصل إلى 25 ألف ريال سعودي.

لا حاجة لوجود كفيل.

بدون رسوم إدارية.

هامش ربح تنافسي.

فترة سداد تصل الى 24 شهرًا.

منتجات متعددة ومتنوعة من خلال شبكة شراكات استراتيجية واسعة. شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج التمويل الأصغر : شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج تمويل السلع الاستهلاكية:مزايا تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر:شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج التمويل الأصغر : شروط شركة اليسر للتقسيط. للحصول على تمويل الأصغر فتشمل مايلي: التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين من سن (22 – 60 سنة) و(للعسكري بحسب العمر التقاعدي).

يجب أن يبدأ الراتب الشهري من 5,000 ريال.

لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.

تُطبّق الشروط والأحكام. المستندات المطلوبة التالية: الهوية الوطنية/ هوية المقيم.

تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية).

كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني مزايا منتج التمويل الأصغر من اليسر: مزايا منتج التمويل الأصغر من اليسر: يتيح للعميل طلب تمويل شخصي فوري وتقسيطه على أقساط ميسرة ومن مزياه: مبلغ تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

لا يتطلب توفير كفيل .

تمويل بدون رسوم إدارية.

بدون أجور وكالة.

بدون شرط الجهات المعتمدة.

استحقاق أول قسط بعد شهرين.

فترة سداد الأقساط تصل إلى 36 شهرًا.

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