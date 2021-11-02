كورونا يواصل قصف أمريكا.. 17132 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد بلغت 45 مليونًا و889 ألفًا و173 حالة، فينا وصل إجمالى الوفيات 743 ألفًا و926.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.