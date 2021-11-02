covid19.moh.gov.om رابط حجز موعد تحصين بلقاحات كرونا المعتمدة لدى وزارة الصحة في سلطنة عمان، حيث قامت الوزارة من قبل بفتح باب التحصين لجرعتي كرونا الأولى والثانية في شهر يونيو الماضي وذلك لأعمار 18 عاما فما يزيد عبر البوابة الخاصة بالحصول على اللقاحات، وتقوم اللجنة العليا لوزارة الصحة الآن باعتماد الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح في موعد محدد يتم تنسيقه في جميع الوحدات الصحية ويتم الإعلان عن ألية العمل به.

“الجرعة الثالثة” covid19.moh.gov.om رابط حجز موعد تحصين لقاح كرونا عبر ترصد بلس

حيث قامت وزارة الصحة العُمانية بالحرص على اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتجنب الانتشار الجديد لفيروس كرونا بين جميع الفئات العمرية، حيث ظهر الفيروس في 2020 في جميع أنحاء العالم وانتشر بالسلطنة أيضا وقد ارتفعت أعداد الإصابات اليومية لتزيد عن الألف حالة في اليوم حتى اكتشف لقاح لهذا الفيروس الشديد، وتسارعت الدول في الحصول عليه وتلقيح مواطنيها جنبا إلى جنب مع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار الفيروس، كما قامت أقسام العناية الفائقة بالمستشفيات بالعمل على تخفيف الأعراض وعلاج المصابين بالفيروس للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

الحصول على جرعتي لقاح كرونا

حرصت وزارة الصحة على أن يبدا التسجيل الإلكتروني لجميع مواطنيها في المركز الوطني للقاحات عبر رابط وزارة الصحة، وذلك بعد ان قامت بتلقيح الفئات الأشد احتياجا للقاح وهي فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك الطواقم الطبية، ثم قامت بفتح باب التسجيل الإلكتروني بالموقع لجميع فئات الشعب، ابتداء من عمر 18 عام، وذلك للحصول على الجرعة الأولى ويتم تحديد موعد الجرعة الثانية بعد أخذ اللقاح حسب نوعه، حيث كانت بعض اللقاحات يكون موعد الجرعة الثانية لها بعد شهرين من الجرعة الأولى بينما كان بعضها بعد شهر واحد أو أسبوعين، وهو اللقاح الصيني.

من خلال خدمة التلقيح الذاتي عبر منصة ترصد بلس.

أو عبر التسجيل الإلكتروني عبر رابط وزارة الصحة “covid19.moh.gov.om”.

طرق الحصول على اللقاح والحجز الإلكترونيقرارات اللجنة العليا حول اللقاح

أعلنت اللجنة العليا بوزارة الصحة اعتماد الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات الفيروس لضمان البقاء على النجاحات التي تم تحقيقها من الجرعتين الأولى والثانية، والتي تعتبر تلك الجرعة الثالثة جرعة معززة، على أن تلقيح الأطفال من الفئات العمرية الأقل، من عمر خمسة سنوات وحتى 12 عاما، وذلك بعد ظهور سلالات جديدة ومتحورات من الفيروس أشد فتكا تصيب الأطفال بأعراض شديدة، على أن يبدأ تحصين الأطفال في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021.