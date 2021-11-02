بالفيديو: دب "جريء" يقتحم منزلا ووجبة تغريه لزيارة المطبخ

تفاجئ رجل من ولاية كاليفورنيا الأميركية لدى عودته إلى منزله بتواجد دبين، أحدهما في مطبخه.
وقال جون هولدن إنه لاحظ لدى عودته إلى منزله، بأن الباب الأمامي كان مفتوحا على غير العادة.
وأضاف هولدن: "دخلت المنزل وتفاجأت بدب يجلس في المطبخ، ويفتش في كيس كان يحتوي طعاما من دجاج كنتاكي".
ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن هولدن قوله: "سبق وأن شاهدت دببة في المنطقة المحيطة بمنزلي في أكثر من مناسبة، ولكنها المرة الأولى التي تدخل بيتي".
وتابع قائلا: "صادفت دببة في الفناء الخلفي لمنزلي، لكن تواجدها في المطبخ أخافني. لقد تسبب الدب بفوضى كبيرة قبل مغادرته المكان".
وتوقع هولدن أن تكون رائحة الدجاج المنبعثة من المطبخ قد جذبت الدببة، ودفعتها لدخول المنزل.
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