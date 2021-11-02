متطلبات لعبة جراند ثيفت اوتو  لتثبيتها وتشغيلها على أجهزة الأندرويد والأيفون وجهاز الكمبيوتر

في لعبة جراند ثيفت اوتو تكون في عالم تملئه الفوضى من كل مكان حيث عمليات السرقة المختلفة والهروب من الشرطة أيضًا قتل العديد من الأفراد في العديد من الشوارع الموجودة داخل اللعبة، يوجد في لعبة ثلاثة رجال يحاولون إتمام عملية السرقة وفي أثناء تلك المهمة يقوموا بقتل بعض الأشخاص ثم الهروب من الشرطة بقدر ما يستطيعون.

اللعبة تم إطلاقها منذ وقت طويل لكن حتى وقتنا هذا تمكنت تلك اللعبة من تحقيق عدد كبير من النجاحات في مجال ألعاب الفيديو الإلكترونية لا مثيل له، في بادئ الأمر كانت تتوافر اللعبة على أجهزة الكمبيوتر فقط، لكن في وقتنا الحالي عملت الشركة المطورة لتلك اللعبة بكل ما في وسعها حتى تتمكن من توفير اللعبة على كافة أجهزة البلاي ستيشن والحصول على متعة أكبر من أي وقت سابق، حصلت اللعبة على عدد هائل من الشهرة وعمليات التنزيل من مختلف دول العالم كما أصبحت اللعبة متوفرة على كافة أجهزة المحمول سواء بنظام الاندرويد أو بنظام الايفون.

حتى تتمكن من تثبيت اللعبة بدون أن تتعرض لأي عوائق من الأفضل أن يتم توافر عدد من المتطلبات على الجهاز الخاص بك حتى تتمكن من تثبيتها بكل سهولة.

يمكننا التعرف على أهم تلك المتطلبات من خلال السطور التالية: