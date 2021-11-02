ناسا ترجئ مهمة سبيس إكس بسبب مرض أحد أفراد الطاقم

أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" إطلاق مهمة "سبيس إكس" بسبب مرض أحد أفراد الطاقم.

وأعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية، أمس الاثنين، إرجاء إطلاق صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس"، وعلى متنه 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 3 أيام. وهذا ثاني تأجيل للمهمة في غضون أسبوع، وعزته الإدارة إلى عارض صحي ألمّ بأحد أفراد الطاقم الأربعة. وقالت وكالة "ناسا" إن الإطلاق كان مقررا في الأساس، الأحد 31 أكتوبر، قبل إرجائه إلى غد الأربعاء بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، ليتأجل مجددا إلى السبت المقبل عند الساعة 11:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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