الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر الديوان الملكى السعودى، اليوم الثلاثاء، بيانا فى هذا الصدد، قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه، إن شاء الله، اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله فى مدينة الرياض".

وأضاف الديوان الملكى: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر، أن الأمير الراحل هو ابن الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع والطيران السابق فى المملكة العربية السعودية، والابن الـ 16 من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.