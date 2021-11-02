نقدم لكم مميزات لعبة ماكس باين 3 Max Payne “لعبة الإثارة والأكشن” وتطويرات الجزء الثالث من اللعبة، حيث أن لعبة ماكس باين 3 هي عبارة عن سلسلة من ألعاب الفيديو الشهيرة للغاية ماكس بين كما تم تطوير هذا الجزء من اللعبة بشكل كبير عن الجزء الأول والثاني حيث أصبح شكل الأشخاص أكثر واقعية بالإضافة إلى أن الطلقات أصبحت أكثر سرعة وزاد التركيز على أجسام الأعداء بالإضافة إلى ظهور العديد من التطورات المختلفة الأخرى مثل المعدات وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل حول تلك اللعبة.

مميزات لعبة ماكس باين 3 Max Payne

تم إصدار تلك اللعبة في عام 2012 لتناسب جميع الأجهزة الإلكترونية سواء البلاي ستيشن أو الإكس بوكس وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام الويندوز، كما تم نشرها من قبل شركة روك ستار جيمز وتدور أحداث اللعبة بعد مرور 12 عام من الجزء الثاني لماكس بين فيظهر ماكس كبير في السن وحياته منهكة بالإضافة إلى أنه سوف يصبح أكثر عنفًا.

قصة لعبة ماكس باين 3

تسير أحداث الجزء الثالث من اللعبة حول ترك ماكس لشرطة نيويورك وحصوله على العديد من الوظائف بمجال أمن الدولة والاستشارات، ومهمته الأساسية في هذا الجزء هو العمل على حماية مجموعة من الأشخاص بأحد العائلات الثرية التي تتواجد في مدينة ساو باولو التي تقع بدولة البرازيل وهي من أكثر الدول خطورة في العالم، كما تنتشر الجرائم بها وعلى ماكس بين أن يواجه عصابات المافيا التي تستهدف العائلة الثرية للقضاء عليها، سوف توفر لك اللعبة العديد من المعدات التي سوف تساعد في تنفيذ المهام الموكلة إليك بشكل تام والتقدم بمستويات اللعبة والمراحل المتعددة للحصول على الهدايا والمكافآت.

مميزات لعبة ماكس باين 3

تتمتع لعبة ماكس بين الإصدار الثالث بالعديد من المميزات التي يفضلها الكثير من المستخدمين وتتمثل تلك المميزات في التالي: