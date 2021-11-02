الولايات المتحدة: قلقون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى تصريحات صحفية، إن القوات الأمنية بميانمار أشعلت النيران فيما يزيد على 100 مسكن وكنيسة.

وأدان برايس هذه الأعمال التى يرتكبها نظام ميانمار واصفًا إياها بالوحشية، كما أكد أن الولايات المتحدة تدينها مؤكدًا ان ذلك يظهر مدى تجاهل هذا النظام لأرواح المواطنين ومعيشتهم.

وشدد على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولى القادة العسكريين فى ميانمار ويتخذ إجراءات لمنع الانتهاكات التى ترتكب ومن بين تلك الإجراءات منع تصدير الأسلحة لذلك النظام.

وفى سياق متصل، قال برايس إن واشنطن تدعو القادة فى ميانمار إلى الوقف الفورى للعنف والإفراج عن السجناء المعتقلين بصورة غير عادلة واستعادة مسار الديمقراطية الشاملة فى ميانمار.

وأكد أن بلاده ستواصل دعمها لشعب ميانمار ومن يعملون فى اتجاه استعادة مسارها الديمقراطى ووضع حل سلمى لأزماتها.