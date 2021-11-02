الصين تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، انخفاضا من 92 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 54 من الإصابات الجديدة محلية انخفاضا من 59 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة، التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 13 انخفاضا من 24 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97314 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.