إيران تعلن إصابة وزير خارجيتها بكوفيد-19

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء إصابة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بكوفيد-19.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن نتائج فحوص الوزير حسين أمير عبد اللهيان أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده لوسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر من الاثنين: "حالته الصحية العامة جيدة ويستمر في ممارسة عمله من الحجر الصحي"، مضيفا أن "جدول زيارات الوزير تغير".

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق من الاثنين أن الوزير سيسافر إلى الهند في نهاية نوفمبر لحضور اجتماع للجنة الاقتصادية الهندية الإيرانية المشتركة.

ولم يُدلِ المتحدث باسم الوزارة بمزيد من التفاصيل عما إذا كان الوزير سيتمكن من السفر إلى نيودلهي هذا الشهر، حسبما ذكرت "رويترز".

ولا يشارك وزير الخارجية بشكل مباشر في مفاوضات استئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والمقرر أن تُستأنف بنهاية الشهر الجاري.