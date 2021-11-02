روسيا: سنزود الصين والهند بأنظمة صواريخ اس-500

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع شبكة "أر بى كى"، قال شوجاييف، إنه "عندما يتم تسليم هذا النظام إلى القوات المسلحة الروسية بالحجم المطلوب، سيكون من الممكن أيضا توريده للتصدير".
واعتبر شوجاييف أن "الهند، وكذلك الصين، وجميع الدول التى لدينا معها علاقة طويلة الأمد، شريك وعلاقات يمكن التنبؤ بها، بصفتنا المالكين المستقبليين لهذا النظام الجديد".
كما أشار إلى أن "الخدمة الفيدرالية ستنظر فى الطلبات المحتملة على أساس كل حالة على حدة".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد الانتهاء من دورة الاختبار الكاملة، سيتم تسليم أول نظام "إس-500" إلى رابطة الدفاع الجوى والدفاع الصاروخى بالقرب من موسكو.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن أمس الإثنين، أنه من المقرر تسليم نموذج الإنتاج الأول من "إس-500" إلى الجيش قريبًا.
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