الهند تسجل أدنى حصيلة لإصابات كورونا منذ 8 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات تسجلها البلد الآسيوى منذ ثمانية أشهر مضت.





وبلغ إجمالى حالات الاصابة بفيروس كورونا فى الهند منذ اندلاع الوباء نحو 34 مليونًا و296 ألفًا و237 حالة. وحسبما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز"، قالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 443 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة حالات الوفاة إلى 458 ألفا و880 حالة.

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