وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، رئيس وفد الإمارات إلى المؤتمر، نعرب عن عميق الامتنان للدول الأعضاء فى مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ولجميع شركائنا فى المجتمع الدولى على دعمهم لطلب الإمارات.
وأضاف، نتعامل مع هذه المسؤولية الكبيرة بكل ثقة وتصميم، ونؤكد التزامنا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ونرى أن الشراكة هى سر النجاح والتقدم.
يذكر أن الإمارات صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فى عام 1989، وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1995، كما وقعت على اتفاق باريس عام 2015، وصادقت على بروتوكول كيوتو 2005، كما نظمت واستضافت اجتماع أبوظبى للمناخ قبل عامين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة آسيا والمحيط الهادئ تؤيد استضافة الإمارات لمؤتمر COP28 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.