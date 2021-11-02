‎مجموعة آسيا والمحيط الهادئ تؤيد استضافة الإمارات لمؤتمر COP28

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدول الأعضاء فى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لطلب الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 عام 2023.





وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، رئيس وفد الإمارات إلى المؤتمر، نعرب عن عميق الامتنان للدول الأعضاء فى مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ولجميع شركائنا فى المجتمع الدولى على دعمهم لطلب الإمارات.

وأضاف، نتعامل مع هذه المسؤولية الكبيرة بكل ثقة وتصميم، ونؤكد التزامنا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ونرى أن الشراكة هى سر النجاح والتقدم.

يذكر أن الإمارات صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فى عام 1989، وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1995، كما وقعت على اتفاق باريس عام 2015، وصادقت على بروتوكول كيوتو 2005، كما نظمت واستضافت اجتماع أبوظبى للمناخ قبل عامين.