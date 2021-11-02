بريطانيا: أكثر من 100 دولة توقع لاستعادة الغابات بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، ففى اليوم الثانى من قمة تغير المناخ "كوب 26" المنعقدة فى جلاسكو، اليوم الثلاثاء، سيلتزم القادة الذين تغطى بلادهم 85% من غابات العالم بوقف وعكس اتجاه إزالة الغابات وتدهور الأراضى بحلول عام 2030.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه التعهدات تأتى مدعومة بـ 8.75 مليار جنيه استرلينى من التمويل العام بجانب 5.3 مليار جنيه استرلينى أخرى من الاستثمارات الخاصة.

يأتى ذلك فى ظل تحذيرات من الحاجة الماسة إلى الوفاء بالالتزامات، وضرورة حماية الغابات القائمة فعليًا، إضافة إلى التركيز على إصلاح الغابات المتدهورة.

وأيد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، هذه الخطوة، معتبرًا أنها ستدعم هدف مؤتمر الأطراف "كوب 26"، المتمثل فى الحد من الاحترار العالمى إلى 1.5 درجة مئوية من خلال امتصاص انبعاثات الكربون من قبل الغابات.

كذلك، رحب نشطاء وخبراء بالتزام المائة دولة المشار إليه، والمقرر الإعلان عنه رسميًا فى مناسبة يعقدها جونسون، وسيتم خلالها الاعتراف بدور السكان الأصليين فى حماية الغابات.