أزمة غذائية تضرب أمريكا.. أسعار القمح تقفز لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، ارتفاع أسعار القمح تحديدا فى ولاية شيكاغو إلى مستويات قياسية بعدما تخطت 8 دولارات للبوشل للمرة الأولى منذ نحو 9 سنوات، وسط تزايد الضغوط التضخمية التى تهدد برفع أسعار المواد الغذائية التى تشهد موجة من الارتفاع بكافة أنحاء العالم.





كذلك ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بالحبوب الأخرى فى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث اقتربت أسعار العقود الآجلة للقمح المطحون فى باريس من تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سجلت أسعار قمح مينيابوليس الربيعى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2008.

وقال جاك سكوفيل، نائب رئيس مجموعة "برايس فيوتشرز" ومقرها شيكاغو فى مذكرة بحثية: "المضاربون يواصلون الحديث عن التضخم ويشترون السلع من أجل تجارة التضخم".

كما أظهرت بيانات حديثة لـ"الأمم المتحدة" ارتفاع أسعار المواد الغذائية لعقد من الزمان وسط نكسات الحصاد واضطرابات فى سلسلة التوريد، وفقا لقناة "سى إن بى سى"الأمريكية.

كما أدت مخاوف العرض التى عززتها ارتفاعات أسعار الأسمدة إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذرة. حيث ارتفع أكثر العقود نشاطاً فى شيكاغو للجلسة الخامسة على التوالى إلى 5.82 دولار للبوشل ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس.