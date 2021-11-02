سعر الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 2021/11/02 // التضخم يضغط في اتجاه صعود الأسعار العالمية

سعر الذهب اليوم في السعودية، أصبح من أهم الأسئلة التي يحرص المواطنون والمقيمين في المملكة على الإطلاع عليه بشكل يومي، على كافة المواقع التي تقدم خدمة الأسعار للمعدن الأصفر، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الأسعار المحدثة من خلال كود يتم تحديثه بصورة دورية كل ساعة، لمتابعة أحدث الأسعار في السوق السعودي، لما للذهب من أهمية للمواطن في المملكة فهو أمن ملاذ للاستثمار في ظل الوضع غير المستقر الآن في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بسبب تجدد الموجة الرابعة من فيروس كورونا وتحور الفيروس الجديد، الذي قد يسبب إغلاق جديد كما حدث في روسيا مؤخراً.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, November 02, 2021 09:58 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 216.43 ريال $57.70 سعر الذهب عيار 22 198.40 ريال $52.89 اسعار الذهب عيار 21 189.38 ريال $50.49 اسعار الذهب عيار 18 162.33 ريال $43.28 سعر الذهب عيار 14 126.25 ريال $33.66 سعر الذهب عيار 12 108.22 ريال $28.85 اسعار أوقية الذهب 6,731 ريال $1,795 اسعار جنيه الذهب 1,515 ريال $403.92 اسعار كيلو الذهب 216,432 ريال $57,701

سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر الذهب في السعودية الآن

السوق السعودي وأي سوق ذهب في العالم يتأثر بالسوق العالمية في الأسعار، فنجد السوق العالمية أمس الاثنين قد ارتفعت حيث سجل الذهب في التعاملات الفورية 1783 دولار للأوقية الواحدة، وأيضاً ارتفعت العقود الأجلة للمعدن الأصفر لتسجل 1784 دولار للأوقية، كل هذه الزيادة نتيجة عدة أسباب سوف نقدمها لكم في النقاط التالية.

ترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل. أرقام التضخم الكبيرة في معظم أسواق العالم مما يسبب أقبال على شراء الذهب. قوة الدولار تضغط على أسعار الذهب. أرتفاع الطلب من قبل المستثمرين لشراء الذهب يجعل السعر في أرتفاع مستمر.

أسباب أرتفاع الذهب عالمياًسعر الذهب اليوم في السعودية

يعتبر الذهب عند السعوديات من أهم وسائل التفاخر والتباهي، فمنذ قدم التاريخ والنساء في شبه الجزيرة العربية يحرصون على شراء الذهب وتقديمه كهدايا، تعبر عن قيمة مقدم الذهب ففي المناسبات السعيدة، يكون الذهب هو السلعة الأولى للشراء حتى يتم التعبير عن قيمة الشخص المقدم للهدية.

توقعان المستثمرين للذهب في الفترات القادمة

يتوقع العديد من الخبراء أن يكون الذهب في الفترة القادمة في أرتفاع، بسبب موجة التضخم التي تجتاح العالم والارتفاع في أسعار كافة السلع الأساسية، نتيجة فتح العالم وعدم التقيد بالإجراءات التي كانت تسبب إغلاق سواء تام أو إغلاق جزئي، والذهب من أهم السلع التي يتم الحرص على اقتنائها في مثل هذه الظروف.